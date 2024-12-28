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16:59, 28 декабря 2024Бывший СССР

Президент Грузии встала в живую цепь на митинге в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встала в живую цепь с митингующими в Тбилиси против правительства. Об этом сообщает местный телеканал TV Pirveli.

«Зурабишвили вместе с сотрудниками своей администрации вышла к мосту, расположенному на Саарбрюкенской площади, и встала рядом с протестующими», — указано в сообщении.

Отмечается, что президент не дала каких-либо комментариев журналистам. Акция протеста в Тбилиси, как отмечает телеканал, проходит уже несколько часов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о своей надежде, что президент самостоятельно покинет свою резиденцию после окончания ее срока 29 декабря. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, потому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.

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