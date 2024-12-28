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07:53, 28 декабря 2024Силовые структуры

Пытавшаяся поджечь автозаправку россиянка ранее отдала свои деньги мошенникам

В Красноярске мошенники дважды обманули женщину, которая пыталась поджечь АЗС
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Красноярске 22-летняя местная жительница, которая пыталась поджечь автозаправку (АЗС), ранее отдала мошенникам все свои деньги. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Речь идет о сумме в семь тысяч рублей. Аферисты позвонили пострадавшей, представились сотрудниками банка и убедили ее отдать им деньги. Накануне злоумышленники снова позвонили, но уже с обещанием вернуть украденную сумму в обмен на поджог ближайшей автозаправочной станции.

В результате молодая красноярка согласилась, по указанию мошенников купила все необходимое, изготовила несколько бутылок с горючей смесью и направилась к АЗС. Далее, находясь на связи с аферистами, она бросила три бутылки с зажигательной смесью в колонку заправки, из-за чего произошло возгорание. Работники вовремя потушили пожар, поэтому никаких опасных последствий не произошло.

Девушку задержали прибывшие на место правоохранители. В отношении нее возбудили уголовное дело по статьям 30, 167 УК РФ («Покушение на уничтожение чужого имущества»).

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