Россиянка пыталась поджечь автозаправку после разговора с мошенниками

Жительницу Красноярска задержали за попытку поджечь АЗС по указке мошенников

В Красноярске задержали девушку, которая пыталась поджечь автозаправку после разговора с мошенниками. Об этом сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram.

Инцидент произошел в среду, 25 декабря. Россиянка пришла на автозаправочную станцию с тремя бутылками с зажигательной смесью и бросила их в колонку. В результате вспыхнул пожар, который был потушен работниками. Девушку задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, за несколько дней до происшествия на мобильный телефон задержанной поступил звонок от неизвестных. Во время разговора собеседник склонял ее к совершению поджога.

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