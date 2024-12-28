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07:06, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка пыталась поджечь автозаправку после разговора с мошенниками

Жительницу Красноярска задержали за попытку поджечь АЗС по указке мошенников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Красноярске задержали девушку, которая пыталась поджечь автозаправку после разговора с мошенниками. Об этом сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram.

Инцидент произошел в среду, 25 декабря. Россиянка пришла на автозаправочную станцию с тремя бутылками с зажигательной смесью и бросила их в колонку. В результате вспыхнул пожар, который был потушен работниками. Девушку задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, за несколько дней до происшествия на мобильный телефон задержанной поступил звонок от неизвестных. Во время разговора собеседник склонял ее к совершению поджога.

Ранее в Перми были зафиксированы два случая поджога банкоматов. Предварительно, пострадавшими стали сами поджигатели, вероятнее всего, действовавшие по указанию украинских мошенников.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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