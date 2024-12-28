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12:56, 28 декабря 2024Мир

В России прокомментировали раскрытую Шольцем деталь телефонного разговора с Путиным

Джабаров: речь должна идти о безоговорочной капитуляции режима Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В разговоре об урегулировании украинского конфликта речь должна идти о полной безоговорочной капитуляции президента Украины Владимира Зеленского, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал раскрытую канцлером Германии Олафом Шольцем деталь телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что Шольц говорит то, что ему выгодно сказать, и оценивает со своих позиций. Вы, западные страны, накачиваете Украину оружием. Вы поддержали ее вторжение в Курскую область. Вы делаете все возможное с точки зрения финансовой поддержки, чтобы Украина продолжала свое сопротивление. А наш президент неоднократно говорил, что наша задача — это то, что было объявлено в начале спецоперации: денацифицировать Украину, демилитаризировать и обеспечить гарантии безопасности Российской Федерации», — заявил Джабаров.

Украина в том виде, в котором она сейчас существует, это будет просто гнойник вечный, который в любой момент будет воспаляться и опять причинять нам сплошные проблемы. Поэтому о каком перемирии может с Украиной речь идти, когда этот режим полностью себя дискредитировал? Я считаю, что речь должна идти о полной безоговорочной капитуляции режима Зеленского

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Шольц сообщил, что в ходе разговора с российским лидером Путин не показывал своего согласия на какой-либо вариант урегулирования украинского конфликта, кроме принуждения Киева к миру. Канцлер ФРГ добавил, что использовал телефонный разговор, чтобы «недвусмысленно дать понять Путину, что война должна закончиться».

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