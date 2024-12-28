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12:20, 28 декабря 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1470 военнослужащих в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 1470 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери украинские войска понесли в боестолкновениях с группировками «Центр», «Запад» и «Юг» — 450, 440 и 260 человек личного состава соответственно.

Еще 320 человек ВСУ лишились в зоне контроля группировок российских войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из ежедневного брифинга оборонного ведомства.

Накануне Минобороны России показало кадры со срывом ротации подразделений ВСУ в Курской области. Видео начинается с подготовки вертолетов Ми-28НМ ко взлету. Затем показывают несколько кадров с разных камер, закрепленных на их борту.

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