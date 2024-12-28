России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агрокультуры

«Русагротранс»: экспорт пшеницы составит рекордные 29,4 млн тонн в июле-декабре

По итогам первой половины сельскохозяйственного сезона 2024-2025 (начался 1 июля 2024-го и завершится 30 июня 2025-го) суммарные объемы вывоза российской пшеницы окажутся на рекордном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранс».

Речь идет об экспортном прогнозе с учетом стран, входящим в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно ожиданиям экспертов, экспорт пшеницы из России в июле-декабре достигнет отметки в 29,4 миллиона тонн и превысит прошлогоднюю максимальную планку на 1,7 миллиона. Для сравнения, во второй половине 2023-го отечественные аграрии вывезли за рубеж в общей сложности 27,7 миллиона тонн.

Что касается прогноза на последний месяц 2024 года, то он остался без изменений. Эксперты по-прежнему ожидают, что по итогам декабря экспорт российской пшеницы составит 3,7-3,8 миллиона тонн. Если прогноз сбудется, то результат окажется меньше прошлогоднего примерно на 260-360 тысяч тонн, заключили в аналитическом центре.

Ранее сотрудники Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщили о снижении урожая зерновых и зернобобовых агрокультур в России на 13 процентов. По итогам 2024 года сборы составили 124,96 миллиона тонн против 144,96 миллиона в 2023-м. Таким образом, за 12 месяцев урожай этих видов агрокультур в стране упал на 20 миллионов тонн и оказался меньше прогнозируемого Минсельхозом уровня примерно на 5 миллионов. На подобную динамику, как утверждали эксперты, могли повлиять в том числе неблагоприятные погодные условия в ключевых российских агрорегионах.