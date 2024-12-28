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11:39, 28 декабря 2024Экономика

Россияне стали чаще покупать отечественное игристое

Fort: россияне стали чаще покупать отечественное игристое и вина Нового Света
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Россияне стали чаще покупать в подарок на Новый год отечественное игристое и вина Нового Света. Об этом со ссылкой на директора по закупкам виноторговой компании Fort Дарью Сологуб сообщает РИА Новости.

Тенденцию эксперт объяснила подорожанием напитков из Франции, Италии и Испании, вызванным повышением пошлин на продукцию из недружественных стран.

«Традиционно в России ассоциируют игристые вина с Европой — Францией, Италией и Испанией. Однако в условиях повышения пошлин на продукцию из недружественных стран импортеры и потребители все чаще обращают внимание и на вина из Нового Света», — пояснила Сологуб.

С начала года продажи российских игристых и шампанских вин стали третьими после итальянских и испанских напитков. При этом отечественный алкоголь обошел французские, немецкие марки. Реже граждане приобретали вина из Южной Африки, Австрии, Греции и Аргентины. Популярнее всего стали напитки дороже 1500 рублей, чуть меньший спрос был на вина дешевле 800 рублей. Спиртное в ценовом диапазоне от 800 до 1500 рублей покупал лишь каждый десятый россиянин.

По данным SimpleWine, траты россиян на алкоголь к новогодним праздникам составят 3744 рубля. За 12 месяцев показатель увеличился на 234 рубля. При этом расходы мужчин на алкоголь оказались выше, чем траты женщин, — 4,1 против 3,4 тысячи рублей. Больше всех готовы потратиться представители молодежи в возрасте от 20 до 25 лет — 5,4 тысячи.

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