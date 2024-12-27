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07:36, 27 декабря 2024Экономика

Россияне назвали оптимальную для себя стоимость вина

РИА Новости: каждый третий россиянин готов потратить на вино 500-1000 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Каждый третий россиянин (32 процента респондентов) готов потратить на бутылку вина от 500 до 1000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками компании Fort.

В свою очередь, оптимальная стоимость бутылки вина для каждого пятого россиянина (21 процент) находится в пределах 500 рублей. Еще 14 процентов граждан отдают предпочтение виноградному алкоголю, цена которого составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

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Почти каждый четвертый (24 процента) опрошенный заявил, что при выборе вина для него самым важным является не стоимость алкогольного напитка, а его качество, даже если цена такого вина в итоге оказывается высокой. Чаще всего россияне обращают внимание на страну-производителя и сорт винограда. Скидки и акции являются решающим фактором только для 12 процентов граждан, а на выбор 6 процентов оказывает влияние красивое оформление этикетки.

Ранее эксперты компании SimpleWine сообщили, что траты россиян на алкоголь к новогодним праздникам составят 3744 рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 234 рубля. При этом расходы мужчин на алкоголь оказались выше, чем траты женщин — 4,1 против 3,4 тысячи рублей. Среди возрастных категорий больше всех готовы потратиться на эту продукцию представители молодого поколения в возрасте от 20 до 25 лет — 5,4 тысячи.

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