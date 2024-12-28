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11:34, 28 декабря 2024Россия

Россиянин напал на жену бойца СВО

Житель Копейска попытался выломать дверь в квартиру семьи бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Русская Община ZOV

Житель Копейска попытался выломать дверь в квартиру семьи участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мужчину вывел из себя ремонт в квартире военнослужащего. В пьяном виде он попытался выломать входную дверь и изрисовал ее краской. После этого он напал на жену солдата, утверждает канал.

Общаться с прибывшими на место общественниками без присутствия полицейских горожанин отказался. Активисты взяли семью военнослужащего под свою защиту.

Ранее другой боец СВО попросил защитить его оставшуюся дома жену. Он обратился за помощью из-за соседа, который начал приставать к оставшейся одной россиянке и стал угрожать ей.

ЖЗЛ
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