Российский подросток-второгодник угрожал детям вилкой и загадывал тюремные загадки

В Петербурге подросток угрожал детям вилкой и загадывал тюремные загадки

В Санкт-Петербурге 13-летний подросток-второгодник угрожал детям вилкой и загадывал им тюремные загадки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, подросток увязался за двумя второклассниками со школьного двора и всю дорогу закидывал им снег за шиворот, используя столовую ложку. С собой у него был еще один столовый прибор — достав вилку, он якобы начал загадывать детям тюремные загадки, а когда те попытались убежать, начал их преследовать.

Как утверждает Mash, подростка несколько раз оставляли на второй год, и сейчас, в возрасте 13 лет, он учится в четвертом классе. На него часто поступают жалобы от учеников и их родителей. Со слов матери одного из них, отец подростка имеет судимость, что, по ее мнению, не могло не повлиять на школьника.

По факту инцидента ведется разбирательство — в частности, полиция запросила характеристику на нападавшего.

Ранее в Екатеринбурге школьники поставили мальчика на колени и избили его. Сообщалось, что один из обидчиков учится в пятом классе и это не первое его нападение.