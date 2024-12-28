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00:30, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

RT запустил телеканал на сербском языке

RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке RT Balkan
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

RT запустил круглосуточный информационный телеканал RT Balkan на сербском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде. В эфире RT Balkan будут транслироваться новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы», — указано в сообщении.

Отмечается, что новый телеканал будет доступен в сетях нескольких телевещателей в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Канал будет освещать международные и региональные события.

Ранее президент России Владимир Путин наградил главреда RT Маргариту Симоньян «за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий» орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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