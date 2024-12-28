RT запустил телеканал на сербском языке

RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке RT Balkan

RT запустил круглосуточный информационный телеканал RT Balkan на сербском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде. В эфире RT Balkan будут транслироваться новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы», — указано в сообщении.

Отмечается, что новый телеканал будет доступен в сетях нескольких телевещателей в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Канал будет освещать международные и региональные события.

Ранее президент России Владимир Путин наградил главреда RT Маргариту Симоньян «за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий» орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.