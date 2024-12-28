RT: солдаты ВСУ продержали жительницу Курской области в погребе четыре дня

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продержали жительницу Курской области в погребе четыре дня. Об этом сообщает RT.

Со слов россиянки, украинским военным было выгодно расположение ее дома. «Позиция хорошая. Видно все кругом. И как они объяснили, чтобы не болтались у них под ногами — они нас в погреб. Автоматчика рядом [приставили] (...) Готовили из наших продуктов — заставляли нас есть [насильно], а потом сами жрали», — рассказала жительница приграничья.

Пострадавшая рассказала, что спустя четверо суток ночью приехала машина и забрала оккупировавших ее дом украинских солдат, и тогда ей с близкими удалось сбежать. Сколько человек было с ней заперто в погребе — она не уточнила.

Еще одна жительница приграничья поведала, что пряталась в погребе от бомбежек больше четырех месяцев, но ВСУ вычислили, где скрываются мирные, и нанесли ракетный удар, а затем атаковали дроном. С ее слов, когда начался пожар, ей пришлось сделать из мешка белый флаг и выбираться ползком, пока ее не заметили российские военные и не вывезли в безопасное место.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее еще одна жительница Курской области рассказала, как с ранением месяцы пряталась по подвалам от украинских солдат.