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12:02, 28 декабря 2024Мир

Талибы ударили по Пакистану

«Талибан» ударил по нескольким объектам в Пакистане в ответ на атаку 25 декабря
Семен Александров (редактор)

Фото: Saifullah Zahir / AP

Силы правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ударил по нескольким объектам в Пакистане в ответ на атаку 25 декабря. Об этом заявило министерство обороны Афганистана, сообщает Reuters.

Согласно заявлению афганского ведомства, удары нанесены не по Пакистану, а «за пределами гипотетической линии», как власти Афганистана обозначают границу с Пакистаном, которую они не признают и давно оспаривают.

Ранее Пакистан нанес ряд авиаударов по восточной провинции Пактика в Афганистане, жертвами которых стали по меньшей мере 46 человек. МИД Афганистана заявил, что вызвал главу миссии Пакистана в Кабуле для передачи официальной ноты протеста в связи с бомбардировкой пакистанскими военными самолетами, предупредив дипломата о последствиях подобных действий.

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