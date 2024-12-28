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23:07, 28 декабря 2024Путешествия

Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне

Кадыров: тела 2 погибших в авиакатастрофе близ Актау передали их семьям в Чечне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Тела двух жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау, переданы их семьям, заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Все расходы на перевозку взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кроме того, семьи погибших также получат от фонда дополнительную финансовую помощь.

Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находились восемь жителей региона. По словам Кадырова, шестеро пострадавших из республики лечатся в больницах Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, они обсудили крушение самолета близ Актау. Лидеры условились оставаться в постоянном контакте в связи с расследованием всех обстоятельств инцидента.

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

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