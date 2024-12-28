Трамп призвал Верховный суд США отложить запрет TikTok

NYT: Трамп призвал Верховный суд США отсрочить введение запрета на TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В сопроводительной записке говорится, что Трамп не занимает никакой позиции по существу данного разбирательства. Отмечается, что только он «обладает непревзойденным опытом заключения сделок <...> для проведения переговоров для спасения платформы при одновременном решении проблем национальной безопасности».

Платформа должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

В августе Минюст США подал в суд на TikTok. Уточнялось, что такое решение было принято из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей, что является нарушением закона. В сентябре Трамп пообещал «спасти» социальную сеть TikTok и сохранить доступ к ней для американцев в случае своей победы на выборах.