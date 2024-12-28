Ушедшего на СВО в 18 лет и получившего три ранения россиянина захотели забрать на срочку

Ушедшего на СВО в 18 лет добровольца Липского захотели забрать на срочную службу

Ушедшего на специальную военную операцию (СВО) в 18 лет Егора Липского захотели забрать на срочную службу. Об этом сообщает ЕАН.

Липский принял решение отправиться в зону боевых действий сразу по окончании школы — он ушел на СВО добровольцем. За время нахождения на передовой он трижды был ранен, отмечает издание.

По возвращении домой Липский так и не смог оформить статус ветерана боевых действий из-за отсутствия у него военного билета. Вскоре ему вручили повестку о призыве на срочную службу.

Депутат Госдумы Максим Иванов, который занимается вопросами участников СВО, заявил о пробеле в законодательстве, который не приравнивает участие в боевых действиях к службе в Российской армии. «А что касается этого молодого человека, (...) то пока, как это ни странно выглядит, его пытаются призвать на законных основаниях», — заключил он.

Ранее бойцов СВО из Ростовской области вернули в строевые части, несмотря на недолеченные ранения и контузии. «Две руки у него ранены, два бока зашивали, и весь живот распоротый. Левая сторона, начиная от талии и пошла вниз, вся в осколках. И стопа вся в осколках. Он не может нормально ходить. Ходил на костылях, потом с палочкой», — рассказала мать одного из них.