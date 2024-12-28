Меркурис: Киев отказывается от переговоров из страха лишиться источника денег

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение отказываются от мирных переговоров, потому что боятся лишиться источника обогащения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, Киев намеренно выдвигает невыполнимые требования, чтобы разрушить весь переговорный процесс. «Я твердо уверен, что эти люди предпочтут потерпеть полное поражение, чем пойти на компромисс, потому что с их точки зрения таким образом они сохранят приток денег», — подчеркнул Меркурис.

Ранее Меркурис заявил, что европейским лидерам пора признать тщетность своих миротворческих планов по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что между США и Россией могут быть проведены какие-то переговоры, чтобы смягчить последствия конфликта. Однако оно станет поражением для «проекта "Украина"», который запустили европейцы и люди из администрации президента США Джо Байдена.