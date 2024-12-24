Меркурис: Европе пора признать тщетность миротворческих планов по Украине

Европейским лидерам пора признать тщетность своих миротворческих планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.

«Все эти схемы, планы по созданию миротворческих сил, планы по замораживанию линии соприкосновения — это абсолютно невыполнимые предложения, они не сработают», — сказал он.

По его словам, они лишь доказывают, что европейцы все еще не в состоянии понять, что конфликт на Украине проигран ими. Он также уточнил, что конфронтация «так или иначе» закончится в 2025 или 2026 году.

Аналитик подчеркнул, что между США и Россией могут быть проведены какие-то переговоры, чтобы смягчить последствия конфликта. Однако оно станет поражением для «проекта "Украина"», который запустили европейцы и люди из администрации президента США Джо Байдена.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что положение Украины сейчас может изменить только чудо. Он отметил, что Киев проигрывает и ему нужно больше оружия.