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22:57, 28 декабря 2024Мир

В Британии предрекли Украине крах и потери новых территорий

Профессор Куинси Ливен: Украина продолжит терять территории в обозримом будущем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен заявил, что Украина продолжит терять территории и не добьется значимых военных успехов в ближайшие 6-12 месяцев. Его слова приводит издание Berliner Zeitung.

Ливен предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) крах в «обозримом будущем». Профессор также отметил, что текущая ситуация и отсутствие переговоров обусловлены ожиданиями западных стран относительно военных успехов Украины в ближайший год, которые, по его мнению, не реализуются.

Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Это, по мнению американской администрации, существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.

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