Профессор Куинси Ливен: Украина продолжит терять территории в обозримом будущем

Профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен заявил, что Украина продолжит терять территории и не добьется значимых военных успехов в ближайшие 6-12 месяцев. Его слова приводит издание Berliner Zeitung.

Ливен предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) крах в «обозримом будущем». Профессор также отметил, что текущая ситуация и отсутствие переговоров обусловлены ожиданиями западных стран относительно военных успехов Украины в ближайший год, которые, по его мнению, не реализуются.

Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Это, по мнению американской администрации, существенно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.