В Британии призвали Украину забыть о ЕС

Меркурис: после слов Медведева о Европе Украина должна забыть о вступлении в ЕС

После слов заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказать Европу Украина должна забыть о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, Россия может не прибегать к действиям против европейских государств, так как Европа «делает очень и очень хорошую работу по наказанию» самой себя. В частности, каждая вводимая антироссийская санкция «еще больше наказывает Европу».

Ранее зампреда Совбеза России заявил, что Европе нельзя прощать отказ норвежского судна принять российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major. По его мнению, европейские страны должны понести серьезное наказание.