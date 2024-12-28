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09:40, 28 декабря 2024Мир

В Британии призвали Украину забыть о ЕС

Меркурис: после слов Медведева о Европе Украина должна забыть о вступлении в ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

После слов заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости наказать Европу Украина должна забыть о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, Россия может не прибегать к действиям против европейских государств, так как Европа «делает очень и очень хорошую работу по наказанию» самой себя. В частности, каждая вводимая антироссийская санкция «еще больше наказывает Европу».

Ранее зампреда Совбеза России заявил, что Европе нельзя прощать отказ норвежского судна принять российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major. По его мнению, европейские страны должны понести серьезное наказание.

ЖЗЛ
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