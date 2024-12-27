Медведев: нельзя прощать отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

Отказ норвежского судна принять российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major нельзя прощать. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он считает, что за такой поступок Европа должна понести серьезное наказание. «Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — выразил негодование зампред Совбеза.

Судно Ursa Major затонуло у берегов Испании и Алжира 24 декабря. Оно потерпело крушение из-за взрыва в машинном отделении. Проходящее мимо норвежское судно Oslo Carrier 3 получило сигнал о бедствии от российских моряков, однако отказалось принять их на борт. В итоге помощь экипажу Ursa Major оказал испанский корабль Salvamar DraСo.

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Медведев призвал наказать русофобскую Европу всеми доступными средствами

Европу следует наказать всеми доступными средствами — как политическими, так и экономическими. С таким призывом выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он заявил, что именно европейские страны виновны в срыве стамбульских переговоров с Украиной. Кроме того, Европа, не заботясь о собственном населении, продолжает проводить жесткую санкционную политику в отношении России, таким образом «кормя оголтелых демонов войны».

Нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зампред Совбеза отметил, что на фоне этого стоит оказать содействие деструктивным силам внутри еврозоны, которые могли бы изнутри разрушить действующую европейскую власть.

Фото: Social media / Reuters

В Норвегии отказ спасать тонущих российских моряков объяснили неким запретом

Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт терпящих бедствие в Средиземном море российских моряков, сославшись на некий запрет.

Компания «Оборонлогистика», являющаяся владельцем судна Ursa Major, заявила, что после его крушения шлюпки с моряками из России подошли к иностранному судну с просьбой о помощи. Однако, несмотря на то, что часть норвежского экипажа была русскоговорящей, терпящим бедствие россиянам отказали.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — сообщили представители компании.

Подчеркивалось, что произошедшее является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.