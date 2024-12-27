Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 27 декабря 2024Россия

«Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

Медведев: нельзя прощать отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Отказ норвежского судна принять российских моряков с тонущего сухогруза Ursa Major нельзя прощать. Об этом сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он считает, что за такой поступок Европа должна понести серьезное наказание. «Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — выразил негодование зампред Совбеза.

Судно Ursa Major затонуло у берегов Испании и Алжира 24 декабря. Оно потерпело крушение из-за взрыва в машинном отделении. Проходящее мимо норвежское судно Oslo Carrier 3 получило сигнал о бедствии от российских моряков, однако отказалось принять их на борт. В итоге помощь экипажу Ursa Major оказал испанский корабль Salvamar DraСo.

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Медведев призвал наказать русофобскую Европу всеми доступными средствами

Европу следует наказать всеми доступными средствами — как политическими, так и экономическими. С таким призывом выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он заявил, что именно европейские страны виновны в срыве стамбульских переговоров с Украиной. Кроме того, Европа, не заботясь о собственном населении, продолжает проводить жесткую санкционную политику в отношении России, таким образом «кормя оголтелых демонов войны».

Нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Зампред Совбеза отметил, что на фоне этого стоит оказать содействие деструктивным силам внутри еврозоны, которые могли бы изнутри разрушить действующую европейскую власть.

Фото: Social media / Reuters

В Норвегии отказ спасать тонущих российских моряков объяснили неким запретом

Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт терпящих бедствие в Средиземном море российских моряков, сославшись на некий запрет.

Компания «Оборонлогистика», являющаяся владельцем судна Ursa Major, заявила, что после его крушения шлюпки с моряками из России подошли к иностранному судну с просьбой о помощи. Однако, несмотря на то, что часть норвежского экипажа была русскоговорящей, терпящим бедствие россиянам отказали.

Материалы по теме:
Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом
Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом
Сегодня
В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна
В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна
25 декабря 2024

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — сообщили представители компании.

Подчеркивалось, что произошедшее является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

      Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

      Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

      КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

      Старейший мужчина Великобритании объяснил свое долголетие нечеловеческой едой

      Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

      В ЛНР задержан участник украинского нацбатальона «Правый сектор»

      Эстония направила патрульное судно в Балтийское море для защиты EstLink 1

      Названы самые востребованные у путешественников направления в России в новогодние каникулы

      Прощание с уходящими на СВО россиянками попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше