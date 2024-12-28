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17:04, 28 декабря 2024Путешествия

В Европе автобус с туристами съехал с обледеневшей дороги и упал в озеро

GB News: автобус с 58 иностранными туристами упал в озеро в Норвегии
Алина Черненко

Фото: Sjo / Getty Images

Автобус, в котором находились 58 иностранных туристов, упал в озеро в Норвегии. Об этом пишет GB News.

Уточняется, что авария произошла в четверг, 26 декабря, недалеко от пролива Рафтсундет, который отделяет архипелаг Лофотенских островов от материковой части этой европейской страны. Транспортное средство съехало с обледеневшей дороги и погрузилось в воду. В результате ДТП четыре человека получили ранения, еще троих спасти не удалось.

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По данным источника, службы экстренной помощи оперативно выехали на место происшествия. В спасательной операции были задействованы вертолеты и волонтеры Красного Креста.

В полиции рассказали, что в автобусе ехали путешественники из восьми разных стран: Китая, Франции, Индии, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, Сингапура и Южного Судана.

Архипелаг Лофотен, где произошел инцидент, является популярным местом зимнего отдыха для туристов, желающих увидеть северное сияние.

В ноябре автобус с туристами перевернулся в Египте. В нем находились граждане России, Украины, Азербайджана и Казахстана.

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