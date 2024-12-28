В Грузии истекает срок полномочий президента. Что произойдет в случае отказа Саломе Зурабишвили покинуть резиденцию?

Зурабишвили утратит полномочия президента Грузии после присяги Кавелашвили

29 декабря заканчивается срок полномочий президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается покидать свою резиденцию после последних выборов главы государства. Она намерена исполнять свои обязанности до проведения в стране повторных выборов, хотя правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обеспечила избрание главой государства бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь из видеообращения Саломе Зурабишвили, записанного в Президентском дворце

Она пообещала объявить о дальнейших планах утром 29 декабря, в 9:00 мск, за час до инаугурации нового президента.

Премьер Грузии понадеялся на самостоятельный выход Зурабишвили из резиденции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что уходящий президент страны самостоятельно покинет дворец князей Орбелиани на улице Атонели в Тбилиси. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, поэтому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.

Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний Ираклий Кобахидзе премьер-министр Грузии

22 декабря Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях. По словам политика, если уходящий президент Грузии назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. При этом грузинский премьер допустил, что даже в этом случае 72-летняя Зурабишвили избежит реального тюремного срока в силу возраста.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Тбилиси, 3 декабря 2024 года Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Зурабишвили утратит полномочия после присяги избранного президента

14 декабря коллегия из 300 человек выбрала президентом единственного кандидата от «Грузинской мечты», бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Голосование стало первым в истории страны, прошедшим без прямого участия граждан. Половина выборщиков была набрана из числа депутатов парламента Грузии, а другая половина — из числа представителей регионов страны.

Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло Саломе Зурабишвили уходящий президент Грузии

Согласно пункту 2 статьи 51 Конституции Грузии, полномочия президента прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным президентом. Соответственно, Зурабишвили формально утратит полномочия в момент принесения присяги Михаилом Кавелашвили.

Церемония инаугурации Кавелашвили начнется 29 декабря в 11:00 по местному времени (10:00 мск) и продлится около 40 минут. Избранный президент Грузии принесет клятву на специальном экземпляре конституции в здании парламента страны.

Акция протеста перед зданием парламента Грузии во время голосования по выборам президента страны, Тбилиси, 14 декабря 2024 года Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Зурабишвили объявила подготовку повторных выборов в Грузии

23 декабря Зурабишвили объявила о создании под ее руководством совета по подготовке к проведению в стране повторных парламентских выборов и добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий.

Также уходящий президент Грузии пригрозила «падением режима» представителям «Грузинской мечты». По ее словам, от правящей партии страны необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы.

Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам Саломе Зурабишвили уходящий президент Грузии

Зурабишвили вышла к протестующим в последний день президентства

Днем 28 декабря Зурабишвили вышла к участникам акций протеста на Саарбрюккенском мосту в Тбилиси. Представители различных профессиональных объединений появились на улицах грузинской столицы в 14:00 мск и образовали живую цепь. Через некоторое время неподалеку от протестующих появились автобусы с полицейским спецназом.

Уходящий президент Грузии регулярно посещала акции протеста против итогов парламентских выборов и решения правительства страны о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз. В частности, 14 декабря она поблагодарила тех, кто не признает легитимность президентских выборов в стране.

Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста против решения о приостановке процесса вступления страны в Европейский союз, Тбилиси, 28 ноября 2024 года Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Западные политики поддержали Зурабишвили в последний день полномочий

Американский конгрессмен Джо Уилсон пригласил Зурабишвили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Он назвал Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии, а также обвинил в нападках «Грузинскую мечту» и почетного председателя партии Бидзину Иванишвили.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею проведения новых парламентских выборов в Грузии и назвал ее выходом из кризиса. Польский лидер подчеркнул, что новые выборы должны пройти с соблюдением рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Также 28 декабря Зурабишвили встретилась с делегацией Европарламента (ЕП). Делегаты ЕП Дайнюс Залимас и Михал Ваврикиевич обсудили с политиком политический кризис в стране, а также действия силовиков по разгону акций протеста.