29 декабря заканчивается срок полномочий президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается покидать свою резиденцию после последних выборов главы государства. Она намерена исполнять свои обязанности до проведения в стране повторных выборов, хотя правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обеспечила избрание главой государства бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.
Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь
Она пообещала объявить о дальнейших планах утром 29 декабря, в 9:00 мск, за час до инаугурации нового президента.
Премьер Грузии понадеялся на самостоятельный выход Зурабишвили из резиденции
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что уходящий президент страны самостоятельно покинет дворец князей Орбелиани на улице Атонели в Тбилиси. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, поэтому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.
Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний
22 декабря Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях. По словам политика, если уходящий президент Грузии назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. При этом грузинский премьер допустил, что даже в этом случае 72-летняя Зурабишвили избежит реального тюремного срока в силу возраста.
Зурабишвили утратит полномочия после присяги избранного президента
14 декабря коллегия из 300 человек выбрала президентом единственного кандидата от «Грузинской мечты», бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Голосование стало первым в истории страны, прошедшим без прямого участия граждан. Половина выборщиков была набрана из числа депутатов парламента Грузии, а другая половина — из числа представителей регионов страны.
Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
Согласно пункту 2 статьи 51 Конституции Грузии, полномочия президента прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным президентом. Соответственно, Зурабишвили формально утратит полномочия в момент принесения присяги Михаилом Кавелашвили.
Церемония инаугурации Кавелашвили начнется 29 декабря в 11:00 по местному времени (10:00 мск) и продлится около 40 минут. Избранный президент Грузии принесет клятву на специальном экземпляре конституции в здании парламента страны.
Зурабишвили объявила подготовку повторных выборов в Грузии
23 декабря Зурабишвили объявила о создании под ее руководством совета по подготовке к проведению в стране повторных парламентских выборов и добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий.
Также уходящий президент Грузии пригрозила «падением режима» представителям «Грузинской мечты». По ее словам, от правящей партии страны необходимы уступки, признание некоторых вещей и компромиссы.
Падение режима — это альтернатива диалогу, компромиссу и уступкам
Зурабишвили вышла к протестующим в последний день президентства
Днем 28 декабря Зурабишвили вышла к участникам акций протеста на Саарбрюккенском мосту в Тбилиси. Представители различных профессиональных объединений появились на улицах грузинской столицы в 14:00 мск и образовали живую цепь. Через некоторое время неподалеку от протестующих появились автобусы с полицейским спецназом.
Уходящий президент Грузии регулярно посещала акции протеста против итогов парламентских выборов и решения правительства страны о приостановке переговоров о вступлении в Европейский союз. В частности, 14 декабря она поблагодарила тех, кто не признает легитимность президентских выборов в стране.
Западные политики поддержали Зурабишвили в последний день полномочий
Американский конгрессмен Джо Уилсон пригласил Зурабишвили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Он назвал Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии, а также обвинил в нападках «Грузинскую мечту» и почетного председателя партии Бидзину Иванишвили.
Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею проведения новых парламентских выборов в Грузии и назвал ее выходом из кризиса. Польский лидер подчеркнул, что новые выборы должны пройти с соблюдением рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Также 28 декабря Зурабишвили встретилась с делегацией Европарламента (ЕП). Делегаты ЕП Дайнюс Залимас и Михал Ваврикиевич обсудили с политиком политический кризис в стране, а также действия силовиков по разгону акций протеста.