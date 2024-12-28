В Москве открыли три новые станции метро

В Москве открыли три новые станции Троицкой линии метро

На Троицкой линии московского метро открылись три новые станции — «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Об этом сообщает ТАСС.

Длина открытого участка составляет 6,7 километра. Теперь в составе Троицкой линии семь станций, а протяженность всей ветки составляет 15,5 километра. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря новым станциям получится улучшить транспортную доступность почти 900 тысяч жителей столицы.

«Дальше линия пойдет до МЦК, до ЗИЛа и на юг до Троицка», — рассказал глава города. Он добавил, что строительство ветки продолжится и в новогодние праздники.

Ранее в Санкт-Петербурге впервые за пять лет открылась новая станция метро «Горный институт». Она располагается на Лахтинско-Правобережной линии и может обслуживать до 100 тысяч пассажиров ежедневно.