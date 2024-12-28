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15:30, 28 декабря 2024Россия

В российском регионе на 40 процентов увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Чувашии подняли выплату новобранцам СВО до 1,4 миллиона рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Чувашии подняли выплату новобранцам специальной военной операции (СВО) до 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства в Telegram.

Право на получение выплаты также будет предоставлено сотрудникам Росгвардии. Необходимым условием для ее оформления является поступление на службу на территории Чувашии.

Выплату в увеличенном размере будут начислять с 1 января по 31 декабря 2025-го года. Сейчас за поступление на службу в Чувашии новобранцам дают 1 миллион рублей.

В 2024-м году многие российские регионы повысили выплаты за участие в СВО. Последним из них стал Татарстан, где размер выплаты с 1 января 2025-го года составит 2,2 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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