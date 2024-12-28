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08:04, 28 декабря 2024Россия

В российском регионе восстановили железнодорожное движение после атаки дронов

В Воронежской области восстановлено движение поездов после атаки беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Воронежской области восстановили движение поездов, нарушенное после массированной атаки беспилотников. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

«Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено», — говорится в сообщении. Глава области добавил, что на месте происшествия по-прежнему работают сотрудники оперативных служб.

Он уточнил, что ночь на субботу, 28 декабря, регион атаковали 28 беспилотников. По словам Гусева, все дроны были уничтожены. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате атаки в одном из районов региона произошел обрыв контактной сети на железной дороге. ЧП произошло из-за падения обломков сбитого дрона.

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