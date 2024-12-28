В Санкт-Петербурге продлили действие антикоронавирусных ограничений

В Санкт-Петербурге продлили действие антиковидных ограничений еще на год

В Санкт-Петербурге продлили до конца 2025 года действие антиковидных ограничений. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правительства города.

В силе остается запрет на проведение публичных мероприятий, а также посещение их гражданами.

До конца следующего года будет действовать запрет на проведение спортивных, культурных, зрелищных, торжественных и досуговых мероприятий численностью более 300 человек, за исключением тех, проведение которых согласовано с профильными городскими комитетами — по физкультуре и спорту, по культуре и по промышленной политике.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт, кардиолог Владимир Бекетов заявил, что в текущем сезоне многие россияне столкнулись с более тяжелыми последствиями перенесенного коронавируса, чем в предыдущие года.

По его словам, официально данных о том, кто коронавирус в этом сезоне стал тяжелее, нет. Однако существует ряд объективных причин, по которым пациенты, которые перенесли это заболевание, могут жаловаться на ухудшение самочувствия.