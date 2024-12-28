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06:20, 28 декабря 2024Мир

В США предложили необычную идею о ядерном оружии и России

Риттер призвал США договориться с РФ и отказаться от ядерного доминирования
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Властям США следует внести изменения в ядерную доктрину и отказаться от идеи о ядерном доминировании, договорившись об этом с Россией. Такую необычную идею в интервью YouTube-каналу Dialogue Works предложил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы могли бы работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец», — сказал он.

По его мнению, в случае отказа от этой идеи Вашингтону удастся сэкономить несколько триллионов долларов, уменьшив свой ядерный арсенал. Эксперт подчеркнул, что увлечение ядерным доминированием грозит не только огромными затратами, но и гибелью самих США.

Ранее Риттер заявил, что США уже никак не смогут укрепить Украину. «Поражения совершенно точно не избежать. Украина не победит, администрация [Дональда] Трампа не сможет изменить ситуацию», — высказался он.

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