В США предложили необычную идею о ядерном оружии и России

Риттер призвал США договориться с РФ и отказаться от ядерного доминирования

Властям США следует внести изменения в ядерную доктрину и отказаться от идеи о ядерном доминировании, договорившись об этом с Россией. Такую необычную идею в интервью YouTube-каналу Dialogue Works предложил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы могли бы работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец», — сказал он.

По его мнению, в случае отказа от этой идеи Вашингтону удастся сэкономить несколько триллионов долларов, уменьшив свой ядерный арсенал. Эксперт подчеркнул, что увлечение ядерным доминированием грозит не только огромными затратами, но и гибелью самих США.

Ранее Риттер заявил, что США уже никак не смогут укрепить Украину. «Поражения совершенно точно не избежать. Украина не победит, администрация [Дональда] Трампа не сможет изменить ситуацию», — высказался он.