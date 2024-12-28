Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 28 декабря 2024Мир

В США раскритиковали сенатора за слова о Путине

Экс-разведчик США Риттер раскритиковал сенатора Тиллиса за слова о Путине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Том Тиллис

Том Тиллис. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер раскритиковал сенатора Конгресса США Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине о якобы влиянии Москвы на выборы в Грузии. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Каким образом свободные и справедливые выборы могут "подрывать волю граждан"? Ах, точно... тогда, когда их результат не соответствует интересам Вашингтона», — отметил отставной разведчик.

Так Риттер раскритиковал заявления Тиллиса, который утверждал, что якобы попытки России взять под контроль Грузию «вызывают серьезные опасения». Также сенатор указал на то, что Москва и Пекин якобы «стремятся распространить свое пагубное влияние» на разные государства.

Ранее Риттер заявил, что властям США следует внести изменения в ядерную доктрину и отказаться от идеи о ядерном доминировании, договорившись об этом с Россией. По его мнению, в случае отказа от этой идеи Вашингтону удастся сэкономить несколько триллионов долларов, уменьшив свой ядерный арсенал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на заявления США о крушении самолета в Казахстане

      Российские туристы с детьми застряли в горах на Камчатке без связи

      Российские силовые структуры получат более 100 катеров

      В Германии оценили шансы Шольца переизбраться на пост канцлера

      В России высказались о роли Европы в урегулировании украинского конфликта

      Тела четверых детей нашли в российском регионе. В убийстве подозревают их отца

      Мусульманин признался в желании придушить Деда Мороза, реализовал его и попал на видео

      Маркетплейсы в России обязали отчитываться о качестве товаров

      В Госдуме порассуждали о боевых действиях во время новогоднего запоя

      Глава российского поселка устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше