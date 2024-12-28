Экс-разведчик США Риттер раскритиковал сенатора Тиллиса за слова о Путине

Отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер раскритиковал сенатора Конгресса США Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине о якобы влиянии Москвы на выборы в Грузии. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Каким образом свободные и справедливые выборы могут "подрывать волю граждан"? Ах, точно... тогда, когда их результат не соответствует интересам Вашингтона», — отметил отставной разведчик.

Так Риттер раскритиковал заявления Тиллиса, который утверждал, что якобы попытки России взять под контроль Грузию «вызывают серьезные опасения». Также сенатор указал на то, что Москва и Пекин якобы «стремятся распространить свое пагубное влияние» на разные государства.

Ранее Риттер заявил, что властям США следует внести изменения в ядерную доктрину и отказаться от идеи о ядерном доминировании, договорившись об этом с Россией. По его мнению, в случае отказа от этой идеи Вашингтону удастся сэкономить несколько триллионов долларов, уменьшив свой ядерный арсенал.

