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13:31, 28 декабря 2024Бывший СССР

Военные ВСУ и чиновники заявили об опасениях из-за ставки на курскую операцию. Что они говорят о ситуации на фронте?

В ВСУ обвинили Киев в продаже Донбасса после провала операции в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Marienko / AP

Украинские военные и чиновники опасаются, что решение Киева атаковать Курскую область ослабит позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Как сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на солдат и командиров, бойцы обескровлены и деморализованы из-за риска потерять позиции и потерпеть поражение.

В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Донбасса

Опрошенные AP командиры и солдаты считают, что «ставка на Курск» может ослабить позиции Украины вдоль всей линии фронта. По их словам, бои в регионе ведутся настолько интенсивно, что они не могут вывезти погибших. Кроме того, собеседники издания считают, что ВСУ выбрали неудачную тактику в Курской области и у бойцов нет возможностей контратаковать. Также наблюдаются проблемы со связью.

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Часть военных, комментируя потери в Донбассе, спрашивают, стоила ли того операция в Курской области. «Все, о чем они сейчас могут думать, — это то, что Донбасс просто продали. По какой цене?» — сказал один из командиров.

Главком ВСУ объяснял курскую операцию защитой других направлений фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в ноябре заявил, что целью операции украинской армии в Курской области является защита других направлений фронта.

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По его словам, бойцы ВСУ, воюющие в российском регионе, оттянули на себя часть сил противника, которые в иной ситуации активно продвигались бы в Донбассе. «Если бы не стойкость наших воинов, то и десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на покровском, кураховском или торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте», — отмечал он.

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