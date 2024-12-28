Вывоз некоторых продуктов из новых регионов России ограничили

Вывоз пшеницы и масла из новых регионов РФ ограничили тарифными квотами

Беспошлинный экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечного масла и шрота из новых регионов РФ за пределы ЕАЭС ограничили тарифными квотами. Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает «Интерфакс».

Согласно тексту документа, квота на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из ДНР составит 150 тысяч тонн, ЛНР — 140 тысяч тонн, Запорожской и Херсонской областей — один миллион и 700 тысяч тонн соответственно. Кроме того, Запорожской области будет разрешено вывезти 25 тысяч тонн подсолнечного масла и 35 тысяч тонн шрота.

Ограничения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Власти ранее установили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 год и утвердили квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2024 году. С 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла — 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота — 140,9 тысячи тонн. Меры ввели до 31 декабря 2024 года.

В начале года Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых культур в размере пяти миллионов тонн. Причиной ввода новой меры стал рекордный урожай зерновых культур в прошлом году. Объемы дополнительной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы распределит между агропроизводителями Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз).