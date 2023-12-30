Власти продлили запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Россия продлила запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024-го

Правительство России продлевает временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из страны до 30 июня 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Мера не будет распространяться на поставки в государства — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию. Также это касается поставок за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Власти также утвердили квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2024 году. С 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла — 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота — 140,9 тысячи тонн. Меры будут действовать до 31 декабря 2024 года.

27 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного запрета на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования на два года, до 31 декабря 2025 года. Ограничения распространяются в том числе на медицинское оборудование, сельхозтехнику, ядерные реакторы, отдельные виды летательных аппаратов и радиолокационные приборы.

