Житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с украинского дрона

СЦКК: житель Горловки пострадал из-за сброса взрывчатки с БПЛА ВСУ

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке пострадал мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«В результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет) с БПЛА на автомобиль по проспекту Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения», — сообщили в представительстве.

Отмечается, что 28 декабря в Горловке были зафиксированы два сброса взрывчатки с украинских дронов. Оба инцидента произошли в Никитовском районе города.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 по 13:00 сбила три украинских беспилотника. Один из них поразили в Курской области, еще два — над Республикой Крым. Информация о районах перехвата дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.