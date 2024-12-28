Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:59, 28 декабря 2024Бывший СССР

Житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с украинского дрона

СЦКК: житель Горловки пострадал из-за сброса взрывчатки с БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке пострадал мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«В результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет) с БПЛА на автомобиль по проспекту Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения», — сообщили в представительстве.

Отмечается, что 28 декабря в Горловке были зафиксированы два сброса взрывчатки с украинских дронов. Оба инцидента произошли в Никитовском районе города.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 по 13:00 сбила три украинских беспилотника. Один из них поразили в Курской области, еще два — над Республикой Крым. Информация о районах перехвата дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      Оксана Самойлова снялась обнаженной

      Названы главные неудачи в космосе в 2024 году

      Оговорку Байдена про Путина и Зеленского признали одной из оплошностей года

      Стало известно о разногласиях среди сторонников Трампа

      В Грузии истекает срок полномочий президента. Что произойдет в случае отказа Саломе Зурабишвили покинуть резиденцию?

      В Великобритании заявили о процветающей культуре разврата на флоте

      Премьер Молдавии отказался признавать долг перед «Газпромом»

      В Совфеде перечислили выгодные в сравнении с арендой стороны ипотеки

      Житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с украинского дрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше