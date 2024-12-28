Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России заявило о трех сбитых над Крымом и Курской областью дронах ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины по двум регионам. Об этом заявило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 11:00 до 13:00 по московскому времени дежурные военные уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Один из них сбит в Курской области, еще два — над Республикой Крым. Информация о районах перехвата дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 28 декабря средства ПВО сбили над российскими регионами 56 украинских беспилотников. 28 БПЛА перехватили в Воронежской области, 11 — в Белгородской, 17 — в Ростовской.

27 декабря дрон ВСУ взорвался при атаке на территорию школы в поселке Борисовка Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник врезался в землю возле ограждения учебного заведения. После этого власти решили прекратить учебный процесс во всех школах района.