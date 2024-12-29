Гуменюк назначили представителем управления психологической поддержки ВСУ

Экс-спикер Сил обороны Юга Натальи Гуменюк назначена на должность представителя главного управления психологической поддержки персонала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

В публикации прикреплен скриншот из телемарафона «Мы-Украина», на котором можно увидеть указанную новую должность Гуменюк. «Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ», — говорится в сообщении.

В апреле Генеральный штаб Вооруженных сил Украины принял решение об увольнении спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в рамках проведения ротационных мероприятий.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского страна оказалась на грани поражения. Он призвал украинского лидера уйти в отставку.