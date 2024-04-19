Генштаб ВСУ отправил в отставку спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк

Генштаб ВСУ отправил в отставку спикера Сил обороны Юга Гуменюк с 19 апреля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение об увольнении спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк с 19 апреля в рамках проведения ротационных мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба.

«В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — уточняется в сообщении.

В настоящее время идет отбор соответствующего специалиста на должность спикера Сил обороны Юга.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил новым спикером Воздушных сил (ВС) майора Илью Евлаша.

Бывшего спикера ВС ВСУ Юрия Игната уволили в марте 2024 года. Кроме него в отставку отправили спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового.

