Греция анонсировала передачу Украине зенитных ракет

Греция планирует передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил местный портал Pronews.
Отмечается, что боеприпасы поступят из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции.
«Ракета RIM-7 Sea Sparrow представляет собой зенитную управляемую ракету американского производства (Raytheon) и используется для поражения самолетов и, во вторую очередь, против управляемых ракет по кораблям, вертолетам и надводным (корабельным) целям», — разъяснил портал.
Ранее замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард сообщил, что Великобритания передала Украине более четырех тысяч беспилотников начиная с 2022 года.