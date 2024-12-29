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03:52, 29 декабря 2024Мир

Греция анонсировала передачу Украине зенитных ракет

Pronews: Греция планирует отправить Украине 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Греция планирует передать Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил местный портал Pronews.

Отмечается, что боеприпасы поступят из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

«Ракета RIM-7 Sea Sparrow представляет собой зенитную управляемую ракету американского производства (Raytheon) и используется для поражения самолетов и, во вторую очередь, против управляемых ракет по кораблям, вертолетам и надводным (корабельным) целям», — разъяснил портал.

Ранее замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард сообщил, что Великобритания передала Украине более четырех тысяч беспилотников начиная с 2022 года.

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