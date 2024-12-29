Кудрявцева попала в список неплательщиков за капремонт

Mash: Лера Кудрявцева задолжала за капремонт элитного ЖК 30 тысяч рублей

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в черный список неплательщиков за капитальный ремонт элитного жилищного комплекса (ЖК) на Красной Пресне, в котором у нее есть квартира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, Кудрявцева несколько лет не платила за капремонт, который ежемесячно числился в квитанции ЖКХ по ее квартире в Шмидтовском проезде. В результате она задолжала коммунальным службам почти десятки тысяч: 29 987 рублей составила сумма неуплаты и две тысячи — пошлина.

Отмечается, что неоднократные уведомления о необходимости погасить задолженность телеведущая игнорировала, из-за чего коммунальщики были вынуждены обратиться в суд. Сама же Кудрявцева заявила, что узнала о долге от журналистов Mash. По ее словам, никаких квитанций и уведомлений она не получала.

Ранее Кудрявцева раскрыла секрет актрисы, звезды шоу Comedy Woman Марины Федункив, которая стала матерью в 53 года. В эфире выпуска шоу «Звезды сошлись» она рассказала, что видела, как артистка сцеживала молоко для ребенка в гримерке.