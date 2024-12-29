Лавров заявил, что власти Грузии не хотят становиться пешкой в руках Запада

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, не желая становиться пешкой в руках Запада, сообщает ТАСС.

«Грузинские власти хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников, которые толкают Грузию к дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией», — заявил министр.

По его словам, США и Евросоюз стремятся поставить Тбилиси перед выбором: двигаться вместе с ними, либо выступать против них. При этом дипломат добавил, что грузинский народ понимает, что Запад толкает их страну к дестабилизации, экономическим проблемам, а также обострению отношений с Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что власти Грузии не стали рисковать и становиться инструментом в чужих руках в борьбе против России.