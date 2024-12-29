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23:15, 29 декабря 2024Бывший СССР

В Госдуме заявили об отказе властей Грузии быть инструментом в борьбе против России

Депутат Затулин: Грузия отказалась быть инструментом в борьбе против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили. Фото: Georgian Parliament / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что власти Грузии не стали рисковать и становиться инструментом в чужих руках в борьбе против России, сообщает ТАСС.

«Прагматичное руководство Грузии не захотело в отличие от Зеленского стать инструментом в чужих руках и вновь рискнуть Грузией в борьбе с Россией», — заявил депутат.

Он отметил, что главной целью нового президента республики Михаила Кавелашвили станет вступление страны в ЕС к 2030 году. При этом Затулин назвал признание Москвой Абхазии и Южной Осетии порогом, через который грузинским политикам трудно переступить.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он отметил, что жители республики отстояли суверенитет и независимость, при этом стране удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти.

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