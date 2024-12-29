В Госдуме оценили вступление в должность нового президента Грузии

Слуцкий: жители Грузии отстояли суверенитет, не дав превратить страну в колонию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале оценил вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Слуцкий отметил, что жители Грузии отстояли суверенитет и независимость. При этом стране удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти. По его словам, грузины «хорошо усвоили уроки украинского майдана», а также «не позволили превратить свою страну в очередную западную колонию».

29 декабря Саломе Зурабишвили покинула дворец Орбелиани, ее проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников. Михаил Кавелашвили же принял присягу и официально вступил на пост президента Грузии.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили уже заявлял, что избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации начнет работать в президентском дворце на площади Орбелиани, несмотря на то, что против этого выступает Саломе Зурабишвили.