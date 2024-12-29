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13:27, 29 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о желании США расширить дипломатическое присутствие в Белоруссии

Лукашенко: США попросили расширить штат посольства в Минске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вашингтон попросил расширить штат посольства США в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что американцев в стране практически нет, а также заявил, что никого не держит в Белоруссии.

Ранее Лукашенко предупредил армян об обмане на Западе. По его мнению, страны Запада могут обмануть Армению в ходе двухстороннего сотрудничества. Он также добавил, что его многолетний опыт в политике позволяет говорить о том, что Западу верить нельзя.

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