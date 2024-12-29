Насмерть отравившиеся под Красноярском дети более десяти часов дышали ядом

Погибшие в селе Красная Сопка дети более десяти часов дышали инсектицидами

Погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более десяти часов дышали инсектицидами. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов, передает ТАСС.

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени», — сообщил Кротов.

Он уточнил, что дети дышали отравляющим веществом с момента обработки вплоть до отъезда в больницу — более 10-13 часов.

Утром 21 сентября родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Медикам не удалось спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября не стало 12-летней девочки. Спустя полтора месяца после трагедии выжившие муж и жена вновь стали родителями — у них родился сын. По имеющейся информации, малыш здоров, несмотря на то, что женщина перенесла тяжелое отравление на позднем сроке беременности.