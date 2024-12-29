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06:14, 29 декабря 2024Путешествия

После авиакатастрофы в Южной Корее спасли третьего человека

После авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее спасли третьего человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lee Jae-Won / Global Look Press

После авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее спасли третьего человека. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

На борту самолета компании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда), а также шесть членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла 29 декабря в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Уточняется, что причиной происшествия стало столкновение с птицами. По данным СМИ, самолет из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж.

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