После авиакатастрофы в Южной Корее спасли третьего человека

После авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее спасли третьего человека

После авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее спасли третьего человека. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

На борту самолета компании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда), а также шесть членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла 29 декабря в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Уточняется, что причиной происшествия стало столкновение с птицами. По данным СМИ, самолет из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж.