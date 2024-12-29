Стало известно о попытке спасти самолет от авиакатастрофы в Южной Корее

«Ёнхап»: самолет пытался сесть на фюзеляж при авиакатастрофе в Южной Корее

Самолет, потерпевший крушение в аэропорту Муан в Южной Корее, из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж. Об этом сообщает «Ёнхап» со ссылкой на оценки властей, которые регулируют авиационную сферу.

Лайнер должен был приземлиться в 08:30 по местному времени (02:30 по московскому) в провинции Чолла-Намдо. Экипаж совершил первую попытку сесть, однако был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики попытались сесть на фюзеляж — без шасси. Им не удалось сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и в результате произошло столкновение самолета с ограждением.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее достигло 47. Всего на борту находились 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Пожар на борту ликвидирован.