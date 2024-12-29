Россиянина задержали по подозрению в передаче украинской разведке фото ТЭК в Подмосковье

ФСБ: россиянина задержали по подозрению в передаче украинской разведке фото ТЭК

Россиянина задержали по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Российской Федерации, 1983 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, россиянин взаимодействовал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины в мессенджере Telegram. По заданию куратора за деньги он осуществлял сбор и передачу фото российского объекта ТЭК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена), он заключен под стражу.

Как сообщает ФСБ, россиян признал, что в мае 2024 года получил от украинской разведки задание собираться сведения о нефтебазах в Московской области.

В ноябре сотрудники ФСБ также задержали гражданина России 2003 года рождения, подозреваемого в госизмене.

Россиянин передавал украинской разведке данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе (ЦФО). Он занимался сбором и передачей фото- и видеоматериалов о производственной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Куратор из военной разведки Украины обещал гражданину РФ денежное вознаграждение за выполнение задания.