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20:30, 29 декабря 2024Силовые структуры

Следователи проверят инцидент со взрывом петарды в руке у российского подростка

СК проверит инцидент со взрывом петарды в руке у подростка в Нижнем Новгороде
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следственный комитет России по Нижегородской области проверит инцидент со взрывом петарды в руке у подростка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 29 декабря в торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде подросток поджег петарду и получил травмы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Школьник госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в СК.

О несчастном случае с 13-летним мальчиком сообщали местные СМИ. Отмечалось, что взрывом ему оторвало кисть, а находившиеся поблизости люди, услышав хлопок, приняли его за теракт.

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