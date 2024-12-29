Следователи проверят инцидент со взрывом петарды в руке у российского подростка

СК проверит инцидент со взрывом петарды в руке у подростка в Нижнем Новгороде

Следственный комитет России по Нижегородской области проверит инцидент со взрывом петарды в руке у подростка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 29 декабря в торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде подросток поджег петарду и получил травмы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Школьник госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в СК.

О несчастном случае с 13-летним мальчиком сообщали местные СМИ. Отмечалось, что взрывом ему оторвало кисть, а находившиеся поблизости люди, услышав хлопок, приняли его за теракт.