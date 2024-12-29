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17:00, 29 декабря 2024Бывший СССР

«Тираспольтрансгаз» отключил от газа контролируемые Кишиневом госучреждения

«Тираспольтрансгаз» отключил газ для 12 контролируемых Кишиневом госучреждений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Компания «Тираспольтрансгаз» отключила от сети природного газа 12 государственных госучреждений, контролируемых Кишиневом. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдавии, пишет РИА Новости.

«Сегодня компания "Тираспольтрансгаз" отключила от сети природного газа 12 зданий государственных учреждений в населенных пунктах Зоны безопасности. Эти здания контролируют конституционные власти», — говорится в заявлении.

От газа отключили четыре учебных заведения, одно медицинское и два культурных.

Ранее ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Молдавия должна российской компании больше 700 миллионов долларов.

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