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22:51, 29 декабря 2024Бывший СССР

Украинский журналист предсказал завершение горячей фазы конфликта уже завтра

Украинский журналист Гордон: горячая фаза конфликта завершится 30 декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) предсказал завершение горячей фазы конфликта уже завтра, 30 декабря. Его слова приводит «Страна.ua».

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», — подчеркнул телеведущий.

Он обратил внимание на то, что в последние дни сократилось число воздушных тревог, атак ракет и дронов. Гордон задался вопросом, почему в преддверии Нового года Россия уменьшила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Журналист считает, что Москва достигла некоторых договоренностей в Вашингтоном и анонсировал некую историческую встречу, на которой решится дальнейшая судьба украинского конфликта.

«Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря», — подчеркнул Гордон. Издание в свою очередь указало, что проверить достоверность этого прогноза можно будет в течение суток.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса.

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