Умерла российская актриса из «Интернов» и «Глухаря»

Умерла актриса Надежда Подъяпольская, сыгравшая в «Интернах» и «Глухаре»

Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского ТЮЗа.

«Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20», — говорится в сообщении.

Подъяпольская, родившаяся в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и работала в Московском Театре юного зрителя. В ее фильмографии более 120 проектов. Дебютировала актриса на экране в фильме «Анчутка» в 1985 году, а также снималась в таких сериалах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня» и «Интерны».